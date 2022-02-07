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Австралия откроет границы для привитых от COVID

10:47
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Страна была закрыта почти два года

Австралия откроет границы для привитых от коронавируса туристов через две недели - с 21 февраля.

Об этом 7 февраля заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Важное условие – быть привитым двумя компонентами вакцины, передает 7News.

"Таково правило, и мы ожидаем, что все будут его соблюдать", -заметил Моррисон.

Австралия приняла решение закрыть государственные границы с началом пандемии. Благодаря таким жестким мерам властям удалось добиться более низких показателей заболеваемости коронавирусом.

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