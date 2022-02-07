Жара и засуха: синоптики дали прогноз на лето

Точность предсказаний – 70%

Засушливое и жаркое лето прогнозируют синоптики в России. Отмечается, что точность таких предсказаний погоды составляет от 60 до 70%.

"В этом году теплый сезон будет как минимум на несколько градусов выше многолетних климатических значений и с элементами засушливости. То есть лето будет теплее и суше, чем оно должно быть на самом деле", — заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире "Радио России".

Ранее метеорологи спрогнозировали сроки наступления весны в России. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Москву и на юг Урала весна придет в третьей декаде марта – столбики термометров поднимутся выше нуля и начнет сходить снег.

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