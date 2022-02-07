Гинцбург оценил эффективность иммунитета после COVID-19 от новых штаммов

Вакцинация остается самым эффективным методом защиты

Иммунитет, полученный в результате перенесенной коронавирусной инфекции, дает не самую эффективную защиту от новых штаммов заболевания. Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказал руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Как пояснил эксперт, антитела после заболевания не обладают хорошей вируснейтрализующей способностью к новым штаммам. Надолго и надежно защищает только вакцинация и бустер — дополнительная доза вакцины, которую следует вводить по прошествии определенного времени. Такая вакцинация дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью.

Комментируя распространение нового штамма коронавируса "омикрон", Гинцбург рассказал в эфире телеканала "Россия 24", что на сегодняшний день в Москве среди заболевших COVID-19 на эту разновидность приходится 90-95%.

Ранее Гинцбург рассказал, что ревакцинированные вакциной "Спутник Лайт" в течение трех месяцев имеют стопроцентную защиту против заражения омикрон-штаммом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram