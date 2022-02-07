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В Москве "заминировали" все районные суды

11:10
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Людей эвакуировали

Все районные суды Москвы утром в понедельник получили анонимные сообщения с угрозами взрывов.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. Из нескольких судов эвакуировали людей.

В настоящее время экстренные службы проверяют информацию о возможном минировании. Злоумышленников разыскивают.

В России с 2019 года регулярно "минируют" по электронной почте социально значимые объекты – вокзалы, торговые центры, учебные заведения, аэропорты и магазины. По информации ТАСС, в основном письма с угрозами присылают из-за рубежа.

 

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