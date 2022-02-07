Россияне перечислили самые доходные профессии

Лидирует специальность политика

Каждый пятый (19%) россиянин среди принявших участие в исследовании ВЦИОМ считает наиболее доходной профессию политика. По 13% опрошенных назвали самыми прибыльными профессии IT-специалиста и предпринимателя.

Еще 11% полагают, что больше всего можно заработать благодаря профессии юриста. По 10% отметили высокий заработок у специалистов банковской, газовой и нефтяной сфер и у занятых в медицине.

С 2006 года респонденты стали чаще считать наиболее доходными IT-специальности (4% в 2006 г. против 13% в 2021 г.), профессии в энергетике и нефтегазовой промышленности (3% и 10%), в области медицины (5% и10%), в сфере транспорта (0% и 3%) и в области управления (4% и 19%).

При этом участники опроса стали реже считать доходными профессии в юридической сфере (23% и 11%), предпринимательской (20% и 13%), экономической (12% и 5%), на государственной службе (7% и 2%) и в банковской сфере (14% и 10%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что 66% россиян считают главным критерием работы мечты высокий уровень заработной платы и ее своевременную индексацию. Для 22% опрошенных таким критерием является надежность компании.

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