В России с коронавирусом госпитализировали еще 10843 человека

Вылечились 55683 человека

За сутки в России госпитализировано 10843 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксирован 171905 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 15442 человека, из них госпитализированы только 1322.

Выздоровели за сутки 55683 человека. Скончались 609 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 12982023 человека. Умерли 336023 зараженных. Вылечился 10624954 заболевших.

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