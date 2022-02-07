ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России с коронавирусом госпитализировали еще 10843 человека

11:46
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Вылечились 55683 человека

За сутки в России госпитализировано 10843 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксирован 171905 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 15442 человека, из них госпитализированы только 1322.

Выздоровели за сутки 55683 человека. Скончались 609 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 12982023 человека. Умерли 336023 зараженных. Вылечился 10624954 заболевших.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.