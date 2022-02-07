ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава МИД Британии приедет в Россию из-за Украины

11:33
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Визит запланирован на 10 февраля

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует посетить Россию в четверг, 10 февраля.

Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на газету Times. Цель поездки - снизить напряженность из-за ситуации на Украине. Глава британского МИД намерена призвать Москву "к деэскалации и воздержаться от беспричинной агрессии".

В свою очередь в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что возможность приезда Трасс в Москву находится в стадии проработки.

Ранее в МИД России заявили, что США и Великобритания выдумали угрозу нападения России на Украину, чтобы отвлечь свое население от собственных кризисов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Глава МИД Британии Лиз Трасс
Глава МИД Британии Лиз Трасс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.