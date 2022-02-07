Глава МИД Британии приедет в Россию из-за Украины

Визит запланирован на 10 февраля

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует посетить Россию в четверг, 10 февраля.

Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на газету Times. Цель поездки - снизить напряженность из-за ситуации на Украине. Глава британского МИД намерена призвать Москву "к деэскалации и воздержаться от беспричинной агрессии".

В свою очередь в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что возможность приезда Трасс в Москву находится в стадии проработки.

Ранее в МИД России заявили, что США и Великобритания выдумали угрозу нападения России на Украину, чтобы отвлечь свое население от собственных кризисов.

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