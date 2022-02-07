Лукашенко решил вооружить сотрудников МЧС на случай конфликта

Спасатели показывают выправку не хуже военных

Сотрудников МЧС Белоруссии задействуют в военных целях наравне с армией. Александр Лукашенко считает, что выправка у спасателей не хуже военных. Вопрос вооружения работников ведомства обсуждается на совещании у президента Белоруссии.

"Сотрудники МЧС - ребята крепкие. И не только ребята. У меня они вызывают очень серьезное уважение. Вот где бы МЧС ни было, они одни из лучших, если не лучшие", - заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Однако для того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием, приводит слова президента Белоруссии агентство БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram