ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко решил вооружить сотрудников МЧС на случай конфликта

11:42
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Спасатели показывают выправку не хуже военных

Сотрудников МЧС Белоруссии задействуют в военных целях наравне с армией. Александр Лукашенко считает, что выправка у спасателей не хуже военных. Вопрос вооружения работников ведомства обсуждается  на совещании у президента Белоруссии.

Лукашенко рассказал об украинской взрывчатке во время событий 2020 года
Безголовый и аморфный: Лукашенко жёстко высказался о Зеленском

"Сотрудники МЧС - ребята крепкие. И не только ребята. У меня они вызывают очень серьезное уважение. Вот где бы МЧС ни было, они одни из лучших, если не лучшие", - заявил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, все сотрудники МЧС, особенно при нынешнем министре, хотят быть силовым блоком. Однако для  того чтобы быть силовиком, надо прекрасно владеть оружием, приводит слова президента Белоруссии агентство БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.