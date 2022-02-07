Астрономы предупредили о новых магнитных бурях

Солнце демонстрирует повышенную активность

Магнитные бури ожидаются на Земле 10, 11, 13 и 14 февраля. Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказали специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Ученые рассчитали, что бури будут относиться к категории G1 (слабые возмущения). Кроме того, магнитосфера будет возбужденной 18 и 25 февраля, сообщается на сайте лаборатории.

Ранее сообщалось, что астрономы из Центра космической погоды США 30 января зафиксировали четырехчасовую вспышку на Солнце, направленную в сторону Земли. Облако плазмы достигло нашей планеты к вечеру 2 февраля, это привело к возмущениям магнитосферы.

Рост геомагнитной активности отражает начавшийся в январе рост активности Солнца. Изменения на нашей звезде видны невооруженным глазом: на диске Солнца присутствуют нескольких крупных областей с солнечными пятнами. На изображения короны Солнца в этих местах видны яркие активные области с протяженным системами магнитных петель.

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