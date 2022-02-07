Андрей Бочкарёв: Станция БКЛ "Печатники" готова почти наполовину

Земляные работы на станции завершены на 90%

Строительная готовность станции "Печатники" восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, без учета пересадочного узла, составляет 47%. Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра также уточнил, что земляные работы на станции "Печатники" БКЛ метро завершены на 90%. Активно ведутся монолитные работы и монтаж внутренних стен и перегородок, также продолжается архитектурная отделка и установка инженерных систем. Готовность станции, без учета пересадочного узла, составляет на сегодняшний день 47%.

По словам заместителя Мэра, в основу архитектурного облика станции заложен образ заглавной буквы "П". Колонны, расположенные у эскалаторов и лестниц переходного моста, будут выполнены в виде композиции из двух букв "П". В торцах станции предусмотрены композиции из перевернутых букв "П", которые будут также служить станционными скамейками. Цветовая гамма "Печатников" будет черно-белой.

Глава строительного комплекса столицы добавил, что станция БКЛ будет иметь пересадку на радиальную Люблинско-Дмитровскую линию, которую планируется открыть одновременно со станцией Большого кольца.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (инжиниринговый холдинг – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов уточнил, что на базе станции будет создан крупный транспортно-пересадочный узел — станция "Печатники" помимо перехода на салатовую ветку получит выход к строящейся станции МЦД-2.

Создание ТПУ проходит в непростых условиях, участок характеризуется сложной гидрогеологией. Строительство "Печатников" БКЛ ведется в непосредственной близости от действующей станции радиальной линии и коллектора реки Нищенка. Здесь проводится круглосуточный мониторинг состояния прилегающих сооружений и инженерных сетей, чтобы позволяет обеспечить высокое качество и безопасность подземных работ, подчеркнул глава инжинирингового холдинга.

В состав восточного участка БКЛ, помимо "Печатников", входят станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Текстильщики". Длина восточного участка составляет порядка 11 км. Его открытие улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее утвердил план развития транспортной системы столицы на 2022 год. Главным событием года должно стать завершение строительства Большой кольцевой линии метро. Кроме того, подземка получит более 300 новых вагонов.

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