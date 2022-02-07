Подразделения украинских радикалов прибыли в Донбасс

Националистов готовили иностранные инструкторы

Подразделения националистов, подготовленные британскими инструкторами, стягиваются в Донбасс. ВСУ формирует ударные штурмовые группы, сообщил начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Басурин привел данные разведки: на передовую прибыли бойцы "Правого сектора" (запрещенной в России экстремистской организации), речь идет как минимум о двух подразделениях боевиков численностью 70-80 человек в каждом. Они были подготовлены иностранными специалистами и уже имеют боевой опыт.

"Украинское командование не просто усиливает свою группировку возле столицы Донецкой Народной Республики, а формирует штурмовые группы из идеологически мотивированных националистов, которые должны будут вести боевые действия в городе и выполнять задачи, невзирая на гибель мирного населения", – цитирует Басурина Донецкое агентство новостей.

Кроме того, по данным разведки, под Горловку под видом инструкторов прибыли две группы наемников из Польши. Их задача – точечные теракты, направленные на выведение из строя объектов жизнеобеспечения, и запугивание местного населения.

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