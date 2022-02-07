На Кубани четверо детей и взрослый насмерть отравились газом

Начата проверка
В Краснодарском крае четверо детей и взрослая женщина погибли из-за отравления угарным газом.
Трагедия произошла в поселке Афипский Северского района. По предварительным данным, газовое оборудование в доме было неисправно.
"В поселке Афипский отравились бытовым газом пять человек, в том числе четверо детей, все они погибли", - заявил источник РИА Новости в экстренных службах.
Краевая прокуратура начала проверку.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: