Подросткам с 14 лет разрешат самостоятельно регистрироваться на портале госуслуг

Об этом рассказал Михаил Мишустин

Граждане России получат возможность пройти регистрацию на портале госуслуг с 14 лет. Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказал председатель правительства Михаил Мишустин.

Как отметил премьер-министр, подготовлено постановление правительства РФ, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе. За тех, кто младше, это могут сделать мама и папа, ребята будут пользоваться сервисами через личную учетную запись.

В частности, с помощью личной учетной записи подростки получат возможность заходить в электронный дневник, чтобы посмотреть оценки, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение, оформить заявку, чтобы подработать во время каникул.

Мишустин подчеркнул, что это важное законодательное изменение избавит детей и их родителей от посещения инстанций и сбора документов, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что с 2022 года функционал портала государственных и муниципальных услуг будет расширен: россияне смогут получать более сотни региональных услуг. Согласно постановлению, подписанному главой кабмина Михаилом Мишустиным, на портале госуслуг появятся услуги, которые ранее были доступны только на региональных порталах или сайтах органов власти либо вообще не предоставлялись в электронной форме.

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