В Петербурге арестовали завотделением клиники, где умерли семь пациентов

Врач пробудет под стражей до 25 марта

Суд в Санкт-Петербурге арестовал заведующую одной из клиник города Елену Медведеву, где после диагностического исследования скончались семь пациентов.

Медведева пробудет под стражей до 25 марта, заявили РИА Новости в пресс-службе Октябрьского районного суда. Ей предъявлено обвинение по статье оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Медик признала вину частично и обещала сотрудничать со следствием. Ранее суд арестовал главврача клиники Евгения Попова, ему вменяют ту же статью, что и Медведевой.

По версии следствия, клиника на протяжении длительного времени использовала контрафактный химический препарат для обследования органов желудочно-кишечного тракта. В результате преступных действий пострадали более 20 пациентов, семь человек скончались.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

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