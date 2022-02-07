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Лукашенко напомнил Тихановской о долге в 15 тысяч долларов

12:42
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Экс-кандидат в президенты задолжала госпредприятию

Бывший кандидат в президенты Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская задолжала 15 тысяч долларов госпредприятию. Возвращать долг она не торопится, а президент республики ей об этом пока не напоминал. Хотя могла бы и по почте вернуть, считает Александр Лукашенко.

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"Могла бы, тем более деньги ж госпредприятия, не частные... У нас все есть для того, чтобы подтвердить, что она брала деньги. Поэтому она понимает, что лучше замять этот вопрос... я его не поднимаю, ну и она молчит", - сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube канала "Соловьев Live".

Тихановская после поражения на прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента выехала в Литву. Минск включил ее в перечень лиц, причастных к террористической деятельности, она фигурант нескольких уголовных дел.  Белорусия добивается ее выдачи, однако Литва отказывает.

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