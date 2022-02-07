Потери производителей смартфонов от возможных санкций против России оценили в 10 млрд долларов

К этому может привести запрет продавать России товары с американскими компонентами

Санкции против России, которые может ввести американское министерство торговли, могут обойтись в 10 млрд долларов производителям смартфонов. Об этом рассказали специалисты аналитического центра GS Group.

Потери Apple, Samsung, Xiaomi и Realme могут составить 760 млрд рублей. ежегодно в случае введения запрета на поставки американской микроэлектроники в Россию, подсчитали в GS Group. Ритейлеры полагают, что несмотря на потери, гаджеты вряд ли пропадут с рынка. Однако вырастет доля серых поставок и сегмент подержанной техники.

В 2021 году в Россию было ввезено 35,2 млн смартфонов на 832 млрд рублей. Расходы россиян на смартфоны выросли за год на 32% за счет увеличения стоимости новых моделей, отмечают аналитики.

В 2022 году, по прогнозам GS Group, импорт смартфонов в Россию может снизиться до 34,9 млн штук из-за падения покупательной способности населения, пишет "Коммерсантъ".

Ранее появились сообщения, что власти Великобритании представят пакет санкций против России. Ограничения затронут активы российских энергетических компаний. Кроме того, объектом санкций могут стать "российские олигархи" и их средства, находящиеся в Великобритании.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов прокомментировал угрозу новых антироссийских санкций со стороны Великобритании. Он напомнил, что огромные активы в Российской Федерации имеет компания BP, о чем Лондону стоит задуматься.

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