Кремль поделился ожиданиями от встречи Путина и Макрона

Встреча вряд ли станет прорывной

Встреча Владимира Путина и Эммануэля Макрона обещает быть продолжительной и объемной по содержанию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Основными темами на предстоящих переговорах станут напряженность из-за ситуации на Украине и гарантии безопасности. При этом в Кремле не ждут какого-то прорыва по итогам встречи, признался Песков.

"Эммануэль Макрон возглавляет страну, которая председательствует в Евросоюзе. Это очень важно. Но, конечно, ситуация слишком сложна, чтобы ожидать каких-то решительных переломов в ходе одной встречи. Но мы знаем, и сам Макрон говорил Путину, что он едет с определёнными идеями по поиску возможных вариантов разрядки напряженности в Европе. И он едет поделиться этими идеями с Путиным", - сказал представитель Кремля. Его слова приводит РИА Новости.

Песков также заметил, что вопрос о судьбе "Северного потока - 2" вряд ли будет центральным на встрече Путина и Макрона.



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