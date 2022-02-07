ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко передаст Путину данные о финансировании оппозиции бизнесменами из России

13:01
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Это предприниматели, которые бывают в Кремле, утверждает президент Белоруссии

Документ с доказательствами финансирования оппозиции в Белоруссии российскими бизнесменами подготовил Александр Лукашенко для Владимира Путина. Как заявил белорусский лидер, эти предприниматели бывают на приемах у президента России – и при этом выделяют деньги на оппозиционные Telegram-каналы.

Лукашенко напомнил Тихановской о долге в 15 тысяч долларов
Лукашенко решил вооружить сотрудников МЧС на случай конфликта

"Более того, они у президента России, моего родного человека, на приеме бывают. И что мне делать?... Вот вернется из Пекина брат старший, я подготовил информацию... Я отправлю Путину, пусть почитает", - заявил Лукашенко в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live".

Массовые протесты начались в Белоруссии после прошедших 9 августа 2020 года выборов президента. На них в шестой раз победил Лукашенко, оппозиция объявила победителем Светлану Тихановскую.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.