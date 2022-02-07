Лукашенко передаст Путину данные о финансировании оппозиции бизнесменами из России

Это предприниматели, которые бывают в Кремле, утверждает президент Белоруссии

Документ с доказательствами финансирования оппозиции в Белоруссии российскими бизнесменами подготовил Александр Лукашенко для Владимира Путина. Как заявил белорусский лидер, эти предприниматели бывают на приемах у президента России – и при этом выделяют деньги на оппозиционные Telegram-каналы.

"Более того, они у президента России, моего родного человека, на приеме бывают. И что мне делать?... Вот вернется из Пекина брат старший, я подготовил информацию... Я отправлю Путину, пусть почитает", - заявил Лукашенко в интервью на YouTube-канале "Соловьев Live".

Массовые протесты начались в Белоруссии после прошедших 9 августа 2020 года выборов президента. На них в шестой раз победил Лукашенко, оппозиция объявила победителем Светлану Тихановскую.

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