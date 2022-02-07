"Он кинул меня на эту сковородку": Лукашенко заявил, что Бог - белорус

Высшие силы помогают президенту управлять страной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает Бога белорусом по национальности.

Так белорусский лидер ответил на вопрос российского журналиста Владимира Соловьева: "То есть Бог сегодня – белорус?".

"Да, не только сегодня. Он же меня в середине 90-х кинул на эту сковородку, вот еще кое-когда помогает", - заявил президент в интервью "Соловьев Live".

Лукашенко уверен, что высшие силы привели его к власти и по сей день помогают управлять государством.

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