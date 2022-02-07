ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе отвергли возможность введения свободного оборота оружия

13:20
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Это могло бы привести к росту числа тяжких преступлений

В России не следует вводить свободный оборот оружия. Такое мнение в понедельник, 7 февраля, высказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Госдума приняла закон об усилении госконтроля за оборотом оружия

Депутат напомнил, что в стране "огромное количество преступлений, и огромное количество лиц сидит за бытовое насилие". Либерализация оборота оружия может привести к тому, что "количество незначительных составов перерастет в составы более тяжкие".

При этом Крашенинников высказался в поддержку инициативы о защите от незаконного проникновения в дома. По словам парламентария, если человек явно с преступными намерениями вторгается в дом, нужно защищать и жизнь, и здоровье тех, кто там находится.

В Госдуме готовы рассмотреть соответствующий законопроект и намерены проводить совещания с правоохранительными органами, "чтобы жизнь и здоровье (граждан) были защищены", цитирует Крашенинникова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы отправили на отзыв в правительство и Верховный суд законопроект, который разрешает гражданам любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Оружейный магазин
Оружейный магазин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.