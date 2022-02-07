В Думе отвергли возможность введения свободного оборота оружия

Это могло бы привести к росту числа тяжких преступлений

В России не следует вводить свободный оборот оружия. Такое мнение в понедельник, 7 февраля, высказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Депутат напомнил, что в стране "огромное количество преступлений, и огромное количество лиц сидит за бытовое насилие". Либерализация оборота оружия может привести к тому, что "количество незначительных составов перерастет в составы более тяжкие".

При этом Крашенинников высказался в поддержку инициативы о защите от незаконного проникновения в дома. По словам парламентария, если человек явно с преступными намерениями вторгается в дом, нужно защищать и жизнь, и здоровье тех, кто там находится.

В Госдуме готовы рассмотреть соответствующий законопроект и намерены проводить совещания с правоохранительными органами, "чтобы жизнь и здоровье (граждан) были защищены", цитирует Крашенинникова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы отправили на отзыв в правительство и Верховный суд законопроект, который разрешает гражданам любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в жилище.

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