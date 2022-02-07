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"Душеразирающая красота": Болдуин восхитился прокатом Валиевой на Олимпиаде

13:21
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Россиянка первой в истории исполнила четверной прыжок на Играх

Выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине потрясло Алека Болдуина. Звезда Голливуда признался, что любит следить за соревнованиями и наблюдать за тем, как спортсмены создают красоту.

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"Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь этому искусству... Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира", — написал Болдуин. Тренер россиянки Этери Тутберидзе разместила скриншот его поста в Instagram.

Валиева стала первой фигуристкой в истории, исполнившей четверной прыжок на Олимпийских играх. В произвольной программе спортсменка исполнила четверной сальхов, а также четверной тулуп в каскаде с тройным. За короткую программу россиянка получила 90,18 балла, побив олимпийский рекорд и стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.

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