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В Москве открылась фотовыставка "Наука в лицах"

14:55
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Она продлится до 20 февраля

Уникальный фотопроект "Наука в лицах" открылся сегодня в столичном ГУМе. Мероприятие проводится впервые и приурочено ко Дню российской науки.

Выставка призвана подчеркнуть вклад учёных и исследователей в формирование будущего нашей страны. На экспозиции представлены портреты двадцати молодых учёных России, победителей конкурсов и лауреаты премий в области науки и инноваций. Автор работ - знаменитый фотохудожник Дмитрий Исхаков. Обычно его героями становятся известные люди из мира бизнеса, политики и эстрады. На экспозиции он представляет своё видение звёзд другой формации – звёзд науки.

Выставка продлится до 20 февраля.

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Фотовыставка "Наука в лицах"
Фотовыставка "Наука в лицах"
Фотовыставка "Наука в лицах"
Фотовыставка "Наука в лицах"
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