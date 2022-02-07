Завершается строительство станции "Минская" будущего МЦД-4

До открытия осталось меньше месяца

Помимо обновления старых остановок железной дороги, строятся и совсем новые станции. Одна из таких - "Минская" Киевского направления. До открытия осталось меньше месяца.

За полтора года здесь проведена большая работа: построены два путепровода через Минскую улицу, установлены арочные конструкции. Сейчас завершаются отделочные работы пассажирской платформы. Поезда здесь будут останавливаться с одной и другой стороны. Конструкцию возводят по всем современным стандартам: это навес от осадков на всю длину, светодиодное освещение, удобная навигация. Но и это ещё не всё.

"Завершаются работы по пусконаладке эскалаторов. На сегодняшний день завершаются работы по поставке лифтового оборудования с последующей пусконаладкой, и уже отделочные работы по самому вестибюлю. Все это позволит обеспечить по принципу "сухие ноги" комфортный переход пассажиров с данной железнодорожной платформы на одноименную станцию метро", - говорит замначальника Московской железной дороги Павел Петровичев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram