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Завершается строительство станции "Минская" будущего МЦД-4

15:07
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

До открытия осталось меньше месяца

Помимо обновления старых остановок железной дороги, строятся и совсем новые станции. Одна из таких - "Минская" Киевского направления. До открытия осталось меньше месяца.

За полтора года здесь проведена большая работа: построены два путепровода через Минскую улицу, установлены арочные конструкции. Сейчас завершаются отделочные работы пассажирской платформы. Поезда здесь будут останавливаться с одной и другой стороны. Конструкцию возводят по всем современным стандартам: это навес от осадков на всю длину, светодиодное освещение, удобная навигация. Но и это ещё не всё.

"Завершаются работы по пусконаладке эскалаторов. На сегодняшний день завершаются работы по поставке лифтового оборудования с последующей пусконаладкой, и уже отделочные работы по самому вестибюлю. Все это позволит обеспечить по принципу "сухие ноги" комфортный переход пассажиров с данной железнодорожной платформы на одноименную станцию метро", - говорит замначальника Московской железной дороги Павел Петровичев.

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