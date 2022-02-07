В больнице им. Юдина увеличили объем помощи пациентам с заболеваниями почек

Там используется самое современное оборудование

В городской больнице имени Юдина, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, увеличили объем помощи тем, кто страдает хронической почечной недостаточностью. Проводить необходимые процедуры врачам помогает новейшее оборудование, которое теперь есть в клинике.

Это можно назвать пультом управления операцией. Завотделением через мониторы наблюдает, как проходит операция за стеклом, и переговаривается с врачами по громкой связи. Всё это время, кстати, пациент находится в сознании. Так в ГКБ им. Юдина проводят операции по сохранению и созданию сосудистого доступа, необходимого для гемодиализа.

"Под рентгеновским контролем мы выполняем установку перманентного катетера. По завершению установки, мы выполняем съёмку, и убеждаемся, что катетер находится в правильной позиции, он не упирается в стенку сосуда, и самое главное – не повреждает эту стенку. Что позволяет как можно дольше служить этому катетеру", - говорит заведующий отделением РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГКБ ИМ. ЮДИНА Виталий Сысоев.

Доступ формируется путём сшивания вены и артерии в районе предплечья, без этого канала прокачки крови пациенту не выжить. Елена Устинова до 60 лет практически не знала, что такое больницы – здоровье было крепкое и ничего не беспокоило. Пока не отказали почки.

"Получилось так, что почки, они у меня отказали одним днём. Я стала поправляться, мне стало плохо, и всё это произошло мгновенно. До этого никогда я на почки не жаловалась", - говорит женщина.

Пациенты проводят на гемодиализе много времени – три раза в неделю по 4 часа.

"Аппарат гемодиализа, по сути дела, является высокотехнологичным насосом, который забирает кровь у пациента, прогоняет её через вот этот фильтр – здесь и происходят все обменные процессы, которые у здорового человека в норме происходят в почках", - говорит завотделением гемодиализа Олег Мишин.

Альтернативы гемодиализу две: самый оптимистичный, и, в то же время, самый редкий – пересадка почки. И второй – заместительный вид терапии - имплантация трубки в живот.

В ГКБ им. Юдина используют мультидисциплинарный подход в лечении. То есть даже самые узкие специалисты здесь работают сообща. Например, совместно сосудистые и рентгенэндоваскулярные хирурги проводят сложнейшие операции. В прошлом году под наблюдением врачей здесь выносила и родила совершенно здорового ребёнка пациентка без обеих почек. Этот случай третий в мировой практике. А еще только в этой больнице оперируют беременных с мочекаменной болезнью. Сейчас в Москве наблюдаются 7000 пациентов, и все они нуждаются в заместительной почечной терапии.

"Именно им в этой клинике формируются сосудистые доступы. Примечательно, что в больнице им. Юдина в 2021 году оказывалась помощь пациентам, не инфицированным COVID-19. То есть продолжалась нормальна, адекватная помощь", - главный Главный внештатный специалист нефролог Департамента здравоохранения города Москвы Олег Котенко.

Передовое лечение почечных заболеваний входит в ОМС. Как и транспортировка пациентов от дома до больницы и обратно. Хроническая болезнь почек развивается у каждого десятого человека на Земле, и всего 10% знают об этом. И выход только один – следить за своим здоровьем, чтобы не стало слишком поздно.

Александра Панина, Алексей Овчинников и Илья Миллитдинов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram