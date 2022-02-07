Котам из "Аптекарского огорода" ищут новых хозяев

Находится там может быть опасно для них

Коты из "Аптекарского огорода" ищут новых хозяев. Животные поселились в тропических оранжереях давно: там тепло, светло, да и сотрудники их подкармливали. Но со временем кошачий отряд утроился и сладить с таким количеством обитателей стало уже непросто. Но главное, жизнь среди экзотики оказалась опасной для самих кошек.

Одни пришли сюда несколько месяцев назад, другие живут годами. Всех окрасов и размеров. Как здесь шутят, дворняжки, в крови которых гремучая смесь разных пород. Впрочем, в оранжерее считают, что все местные пушистые одной породы: цветочный кот. Появилась она больше трех столетий назад, когда при Петре I основали Аптекарский огород.

"Благодаря разнообразию растений и в первую очередь валерианы, которую очень любят коты, здесь появились первые коты. С тех пор они размножались, приходили новые. Некоторых забирали сердобольные посетители сада или сотрудники. Они все время появляются, какие-то когда-то убегают. Кого-то иногда забирают, а кого-то и подбрасывают", - рассказывает директор Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.

Точного учета здесь не ведут. Но примерно тут прижились полтора десятка котов. Оранжерея и пушистые создали свою неповторимую экосистему. Многие посетители, придя в Аптекарский огород, не могут решить, что вызвало больший восторг: диковинные растения или вроде как официально беспородные цветочные коты.

Летом кошки разгуливают на открытых площадках с деревьями и растениями. Ну а в огромном оранжерейном комплексе тепло и уютно вообще круглый год. Кормят питомцев и сотрудники, и посетители. Вокруг рестораны, в которых пушистых знают и тоже угощают. Впрочем, этим их меню не ограничивается, и в рацион идут растения.

И в этом главная опасность: несколько раз в год все растения опыляют химикатами, чтобы убить вредителей. Уследить за таким количеством котов практически невозможно. Если животное останется в закрытом помещении после обработки, оно может попросту погибнуть. Поэтому в Аптекарском огороде договорились с волонтерами, чтобы пристроить пушистых. Вот – первое знакомство директора котокафе с будущими гостями. Но так как многие животные полудикие и практически не идут к человеку, потребуется хитрость.

"Нам нужна котоловка. Типа мышеловки, только не причиняет боль. Туда кладется что-то вкусное, кошка туда заходит и котоловка закрывается. И так постепенно будем вылавливать. Отлавливаем, помещаем в инфекционный бокс, проверяем, здорово животное либо нет", - говорит основатель благотворительного фонда "Котики и люди" Владимир Кузин.

Животным предстоит стерилизация и вакцинация. С поисками новых хозяев проблем быть не должно. В котокафе приходят поработать и пообщаться люди, которые искренне любят хвостатых, поэтому уже сейчас есть почти три десятка желающих взять себе новых питомцев. Но главное: популяция цветочных котов не исчезнет - в аптекарском огороде оставят себе семерых самых общительных.

Иван Колесников, Тимофей Проймин, Олег Соколов. "ТВ Центр".

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