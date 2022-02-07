Правительство выделит 30 млрд рублей на субсидии застройщикам

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Почти 30 миллиардов рублей направят на реализацию федеральной программы "Стимул", которая позволяет получать субсидии на строительство инфраструктурных и социальных объектов. Об этом заявил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

В прошлом году объёмы строительства значительно возросли. Были улучшены жилищные условия более четырёх миллионов семей. Как отметил глава кабмина, одной из важнейших задач остаётся благоустройство новых районов. Особое внимание правительство уделяет развитию электронных сервисов, в том числе порталу "Госуслуги", который существенно упрощает жизнь россиян. В ближайшее время создавать учётные записи смогут и подростки старше 14 лет.

"Ребята будут пользоваться сервисами через личную учётную запись. Например, чтобы зайти в свой электронный дневник и посмотреть оценки, узнать домашнее задание либо информацию о поступлении в учебное заведение. Если молодой человек захочет подработать во время каникул, также сам сможет оформить заявку", - рассказал Мишустин.

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