Почти 10 млн россиян улучшили жилищные условия в 2021 году

Ввод жилья за январь 2022 года на 14% превышает прошлогодние показатели

За 2021 год около 10 млн россиян улучшили свои жилищные условий. Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказал вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин.

Как отметил Хуснуллин со ссылкой на данные Росстата, за прошлый год было введено 92,6 млн кв. м жилья, что почти на 13% превысило итог 2020 года. Что особенно важно, такой объем ввода жилья позволил улучшить жилищные условия 4,2 млн семей, или почти 10 млн жителей страны.

Вице-премьер также отметил позитивную динамику ввода жилья за январь 2022 года, который на 14% превышает прошлогодние показатели. По словам Хуснуллина, этому способствовала реализация ряда правительственных программ, которые позволяют комплексно подходить к строительству нового жилья и созданию комфортной среды для жизни людей.

В частности, программа "Стимул" повышает доступность социальных объектов для граждан и позволяет строить новое жилье со всей необходимой инфраструктурой. Всего за месяц работы контрактация по программе достигла 41%. Из запланированных 199 инфраструктурных объектов на строительство 81 из них регионами заключены контракты, в 2022 году 124 объекта должны быть введены в эксплуатацию.

Такое развитие инфраструктуры обеспечит ввод около 8 млн кв. м жилья только благодаря программе "Стимул", цитирует Хуснуллина АГН "Москва".

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