МИД отказался считать случайностью заголовок о "вторжении" России на Украину

В агентстве Bloomberg заявили, что выпустили такой материал по ошибке

Появление в западном средстве массовой информации заголовка о "вторжении" России на Украину вряд ли можно считать ошибкой. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Представитель ведомства отметила в эфире Первого канала, что не представляет, как люди, "претендующие на некоторую аналитику, на свою роль в этом", могут пытаться выставить "практически двухмесячный информационный шантаж со стороны СМИ натовского сообщества в качестве случайности".

Заголовок "Россия вторглась на Украину" вышел на сайте агентства Bloomberg. Материал быстро удалили с заявлением, что публикация носит ошибочный характер.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что ситуация говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада и показывает, как такие сообщения могут привести к непоправимым последствиям.

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