Журналистам Deutsche Welle разрешат освещать визит Шольца в Москву

Запрет касается корпункта и вещания в России

Визит канцлера Германии Отлафа Шольца в Москву смогут освещать и журналисты немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Запрет касается корпункта и вещания на территории России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, да, они смогут работать… Другое дело, что компания не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории Российской Федерации", - отметил представитель Кремля.

Ранее в кабмине ФРГ сообщили, что представители Deutsche Welle будут сопровождать канцлера Германии во время его визита в Москву. Переговоры Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным намечены на 15 февраля, передает ТАСС.

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