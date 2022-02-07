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Журналистам Deutsche Welle разрешат освещать визит Шольца в Москву

13:50
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Запрет касается корпункта и вещания в России

Визит канцлера Германии Отлафа Шольца в Москву смогут освещать и журналисты немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Запрет касается корпункта и вещания на территории России, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Безусловно, если в журналистском пуле будут представители Deutsche Welle, да, они смогут работать… Другое дело, что компания не сможет больше иметь своего корпункта здесь, компания не сможет осуществлять вещание на территории Российской Федерации", - отметил представитель Кремля.

Ранее в кабмине ФРГ сообщили, что представители Deutsche Welle будут сопровождать канцлера Германии во время его визита в Москву. Переговоры Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным намечены на 15 февраля, передает ТАСС.

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