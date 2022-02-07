В России изменят похоронное дело

Услуги станут прозрачными

Законопроект о похоронном деле внесут в Государственную думу в весеннюю сессию.

Об этом ТАСС сообщила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В документе будет проработаны проблемы черных ритуальных агентов и ценообразования.

Ожидается, что нововведения внесут прозрачность в представление похоронных услуг. Ситуации, когда на кладбища не пускают те или иные службы ритуальных услуг, или, когда информация о смерти утекает без санкции родственников, "уйдут в прошлое".

"Готовим довольно-таки большой законопроект, который, действительно, вносит массу новаций в управление похоронным делом. Надеюсь, внесем его в весеннюю сессию", - подчеркнула Разворотнева.

Ранее газета "Ведомости" написала о том, что депутаты планируют сделать похороны государственной услугой, а ритуальные агентства занести в госреестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги, а также и их стоимость.

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