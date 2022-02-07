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Евросоюз может лишиться Facebook и Instagram

13:54
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Компания Meta рассматривает возможность ухода с европейского рынка

Как следует из отчета для Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания Meta допускает сценарий, при котором на территории Евросоюза будут отключены социальные сети Facebook и Instagram.

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Уточняется, что ранее в ЕС был принят закон, предусматривающий хранение и обработку данных только на европейских серверах. В настоящее же время Meta обрабатывает свои данные в том числе в Соединенных Штатах. Такой подход компания считает крайне важным для бизнеса.

В Meta допускают, что без трансатлантической системы передачи данных они могут насовсем покинуть европейский рынок.

По словам вице-президента компании Ника Клегга, новые правила могут иметь "катастрофические последствия".

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