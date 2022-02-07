Мэру города в Иркутской области стало "страшно" от числа алкомаркетов

Градоначальник призвал сограждан заниматься спортом

Мэр города Шелехов Иркутской области Сергей Липин разместил в соцсети "ВКонтакте" видеообращение, в котором заявил, что ему "страшно от количества алкомаркетов".

"Бороться с ними законно, к сожалению, невозможно: спрос, как известно, порождает предложение. Мне стало страшно за наш город, за нашу страну, за наше будущее", - заметил градоначальник.

По его словам, из-за становящегося все доступнее алкоголя "мужики вымирают в прямом смысле как мухи в самом расцвете сил".

Липин призвал сограждан заниматься спортом приучать к здоровому образу жизни детей. В городе Шелехов, уточнил мэр, для этого созданы все условия.

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