Трое погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Самарой

Авария произошла в Ставропольском районе

На трассе в Самарской области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.

Уточняется, что, согласно предварительной информации, авария случилась в Ставропольском районе.

"Предварительно, погибли три человека", - сообщил собеседник агентства.

Известно, что среди погибших был ребенок.

Причины ДТП устанавливаются. На месте работают правоохранительные органы.

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