Трое погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой под Самарой

Авария произошла в Ставропольском районе
На трассе в Самарской области произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля, передает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление МВД.
Уточняется, что, согласно предварительной информации, авария случилась в Ставропольском районе.
"Предварительно, погибли три человека", - сообщил собеседник агентства.
Известно, что среди погибших был ребенок.
Причины ДТП устанавливаются. На месте работают правоохранительные органы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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