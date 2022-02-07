В ЕС рассказали о разногласиях с США из-за санкций против России

Запад не может согласовать точный перечень ограничений

Между государствами Европы и Соединенными Штатами сохраняются разногласия по поводу подробного перечня всех продуктов и компаний, на которые будут нацелены новые антироссийские санкции. Об этом рассказал европейский дипломат на условиях анонимности.

Чиновники США и ЕС стремятся завершить разработку мер, препятствующих экспорту в Россию ключевых технологий, производимых западными компаниями, однако пока не могут определиться с подробным перечнем компаний и продукции, утверждает источник.

Чиновник также рассказал, что участие ЕС в этой части пакета рассматривается как особенно важное, пишет The Financial Times.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае вторжения на Украину цена для России будет "очень высокой". Политик отметил, что Германия и партнеры прилагают усилия, чтобы найти выход из этой ситуации, причем партнерство с НАТО и ЕС "лучше всего подходит для урегулирования кризиса".

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