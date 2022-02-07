В Казахстане отменили норму о согласовании политики с Назарбаевым

Бывший президент государства носит титул елбасы (отец нации)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 7 февраля, подписал поправки в законодательство, отменяющие необходимость согласовывать основные направления внешней и внутренней политики с бывшим главой государства Нурсултаном Назарбаевым.

Сенат казахстанского парламента на пленарном заседании 27 января одобрил принятие поправок, которые имеют статус конституционного закона. Они направлены на передачу полномочий председателя АНК и председателя Совбеза президенту страны, сообщает РИА Новости.

В январе парламент Казахстана принял поправки, согласно которым отменяется пожизненное председательство первого президента республики Нурсултана Назарбаева в Совете безопасности и Ассамблее народа Казахстана (АНК).

18 января 81-летний Назарбаев, который имеет статус елбасы (отец нации), заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает глава государства Касым-Жомарт Токаев, а также опроверг слухи о якобы имеющемся "конфликте или противостоянии в элите".

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