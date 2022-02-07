Лукашенко рассказал, когда признает Крым российским

Это относится также к независимости Абхазии и Южной Осетии

Президент Белоруссии готов признать принадлежность Крыма России – когда поймет, что в этом возникла необходимость. По словам Александра Лукашенко, это относится также к независимости Абхазии и Южной Осетии.

"Как только я пойму, и президент России мне скажет, что в этом есть необходимость", - заявил Лукашенко в интервью программе "Соловьес Live".

Белорусский лидер напомнил: он и раньше говорил о том, что прежде принадлежность Крыма России должны признать некоторые российские бизнесмены – поступив, наконец, "в русле российской государственности". Лукашенко уверен, что он бы быстро навел порядок в среде предпринимателей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram