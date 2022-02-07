Муж убитой "Мисс Кузбасс - 2010" показал, как избавился от ее тела

Видео опубликовал Следственный комитет

Следственный комитет Москвы опубликовал видео показаний Александра Попова, подозреваемого в убийстве своей жены и "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожковой.

Ранее он уже признался в преступлении. В ходе следственных действий мужчина указал место, где спрятал тело и подробно рассказал как привез его в лес и закопал. По некоторым данным, Сапожкова могла погибнуть в ходе семейной ссоры, которая произошла еще в августе 2021 года. Полгода Попову удавалось скрывать смерть 30-летней Ксении. В январе муж всё же обратился в полицию, чтобы сообщить, что его супруга якобы уехала отдыхать за границу и перестала отвечать на сообщения в соцсетях.

"В ходе проведения первоначальных следственных действий, следствием было установлено, что женщина не пересекала границу России. Благодаря грамотной тактике следствия и собранной доказательственной базе, обвиняемый сознался в убийстве и дал подробные изобличающие показания. Накануне в ходе проведения следственных действий тело женщины было обнаружено в лесополосе на территории Новой Москвы. Расследование продолжается", - сообщила представитель СКР по Московской области Юлия Иванова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram