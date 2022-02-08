Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Тельцам и Козерогам звезды советуют прислушаться к интуиции

Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2022 года, составлен специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Хирон в вашем знаке вставляет палки в колеса энергичной и успешной паре Марс - Уран. Вам будет сложно вести себя дипломатично, но это принесет удачу в деньгах.

Тельцы

Луна и Уран, объединившись в вашем знаке, создадут прекрасную коалицию с Нептуном и Марсом. Прислушивайтесь к своей интуиции и сразу же применяйте ее подсказки.

Близнецы

Влиятельные знакомые могут помочь вам в бизнесе или карьере либо познакомить с кем-то нужным. Не стесняйтесь обращаться с просьбами, анализируйте и учитесь на своем опыте.

Раки

Удачный день для покупки телефона, компьютера, получения прав, поиска информации. Вам будут помогать советы друзей, полезно даже провести мозговой штурм с ними.

Львы

Работа, бизнес и карьера – главные темы дня для Львов, серьезно настроенных на успех. Вы сейчас действительно обладаете козырями, так используйте их по полной!

Девы

Одинокие представительницы знака могут познакомиться с потенциальным партнером, скорее всего иностранцем. Всех остальных ждут успехи в учебе, бизнесе, покупках и развлечениях.

Весы

Работающих представителей знака ждет улучшение условий на работе: например, вам разрешат работать из дома. Отношения с коллегами выйдут на новый уровень, более близкий и комфортный.

Скорпионы

В целом у вас будет вполне успешный день, но может подвести кто-то из членов семьи. Не преувеличивайте их вину, с вами ведь тоже всякое бывает, правда?

Стрельцы

Деньги сами приплывут к вам в руки, но при условии, что вы не будете сидеть и ждать! Сегодня вы сможете хорошо заработать именно благодаря своей активности.

Козероги

Ваш Марс сегодня выступает в паре с Ураном – родственной планетой с похожей энергией. Вы способны на многое, но действуйте строго в согласии со своей интуицией.

Водолеи

Будьте внимательны сегодня к своим мамам или пожилым родственницам. Даже если у вас полно своих проблем, уделите им время, навестите их или позвоните.

Рыбы

Очень хороший день для покупки гаджетов, программ, игр, даже автомобиля. Не стесняйтесь озвучивать продавцам свои предпочтения – это пойдет вам на пользу.

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