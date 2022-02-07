Доходы "Газпрома" за год выросли вдвое

Физический объем экспорта газа тоже увеличился

Согласно данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа выросли в годовом выражении более чем вдвое.

Речь идет о 55,507 миллиарда долларов (при средней цене по году в 272,8 доллара). Вместе с тем в декабре экспортная цена газа увеличилась к ноябрю на 15,8%.

Что касается физического объема экспорта в 2021 году, он вырос по сравнению с 2020-м на 0,5% до 203,5 миллиарда кубометров.

Уточняется, что в декабре цена составляла 517,8 доллара (156,6 доллара в декабре 2020 года).

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