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Режим "черного неба" введен в ряде городов Сибири

14:43
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов

В Новосибирске из-за высокой концентрации вредных примесей в воздухе объявили режим черного неба.

Режим неблагоприятных метеоусловий продлится до 11 февраля. В Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске сохранится до 9 февраля, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирском управлении гидрометслужбы.

"На территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, на несколько дней режим "черного неба введен" в двух городах Хакасии — Абакане и Черногорске.

Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.

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