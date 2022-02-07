Режим "черного неба" введен в ряде городов Сибири

Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов
В Новосибирске из-за высокой концентрации вредных примесей в воздухе объявили режим черного неба.
Режим неблагоприятных метеоусловий продлится до 11 февраля. В Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске сохранится до 9 февраля, сообщили РИА Новости в Западно-Сибирском управлении гидрометслужбы.
"На территории Новосибирска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности", - говорится в сообщении.
Кроме того, на несколько дней режим "черного неба введен" в двух городах Хакасии — Абакане и Черногорске.
Предприятиям рекомендовано сократить количество выбросов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram