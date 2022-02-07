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Цены на туры в Турцию могут вырасти до 50%

14:35
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

"Горящих" туров в мае - июне 2022 года не будет

В Ассоциации туроператоров России сообщили в понедельник, что по сравнению с прошлым годом тарифы турецких отелей в евро поднялись примерно на 10-15%.
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"Но до апреля у туристов есть возможность купить туры существенно дешевле. Перед сезоном цены взлетят на 25-50%, прогнозируют эксперты", - сказано в публикации на сайте АТОР.

Уточняется, что ежедневно туроператоры получают по акции раннего бронирования тысячи заявок на туры в Турцию. Таким образом, в мае - июне 2022 "горящих" туров в эту страну не будет.

Согласно текущим данным, доля Турции в общем объеме забронированных туров на лето этой зимой составляет где-то 70%. Наибольшее количество приходится на май, июнь и первую половину июля.

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