В КВН ответили на сообщения о замене Маслякова Нагиевым

Основатель КВН заразился коронавирусом

Основатель и совладелец телевизионного творческого объединения "АмиК", бессменный руководитель и ведущий КВН Александр Масляков не сможет провести ближайшие игры Клуба веселых и находчивых из-за коронавируса. Как рассказал телеведущий, он заболел COVID-19 во второй раз.

Масляков сообщил в Instagram КВН, что на его место будут приглашать известных квнщиков, а также "людей не чужих нашей игре". Конкретные фамилии при этом не прозвучали.

В интернете появились сообщения, что заменить Александра Маслякова может актер и ведущий Дмитрий Нагиев. Он имеет большой опыт участия в проектах Первого канала в качестве ведущего, а также неоднократно появлялся в жюри КВН.

Кроме того, в Сети обсуждают вероятность замены Маслякова-старшего Масляковым-младшим. Сын Александра Васильевича ведет игры премьер-лиги КВН и, по мнению многих интернет-пользователей, является самой логичной заменой заболевшего отца.

Представитель Александра Маслякова-младшего, комментируя эти сообщения, заявил, что пока не может сказать ничего конкретного — в настоящее время еще "нет принятых решений", сообщает РИА Новости.

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