В Киеве рассказали, как "сдерживают" Россию

Украина уже получила от Запада более 1,5 миллиарда долларов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об усилении политической и экономической поддержки Киева со стороны Запада.

"За эти недели и месяцы мы получили более 1,5 миллиарда долларов, а объем доставленной оружия и военного оборудования - более 1 тысячи тонн", - цитирует главу внешнеполитического ведомства ТАСС.

По словам министра, большое количество визитов западных дипломатов и высоких делегаций в Киев является "фактором сдерживания" России.

Как уточнил Кулеба, на переговорах украинского руководства с президентом Франции Эмманюэлем Макроном будет обсуждаться вопрос поставок вооружения на Украину.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

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