ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Киеве рассказали, как "сдерживают" Россию

14:51
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Украина уже получила от Запада более 1,5 миллиарда долларов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об усилении политической и экономической поддержки Киева со стороны Запада.
МИД отказался считать случайностью заголовок о "вторжении" России на Украину

"За эти недели и месяцы мы получили более 1,5 миллиарда долларов, а объем доставленной оружия и военного оборудования - более 1 тысячи тонн", - цитирует главу внешнеполитического ведомства ТАСС.

По словам министра, большое количество визитов западных дипломатов и высоких делегаций в Киев является "фактором сдерживания" России.

Как уточнил Кулеба, на переговорах украинского руководства с президентом Франции Эмманюэлем Макроном будет обсуждаться вопрос поставок вооружения на Украину.

Со стороны Запада в последнее время активно звучат заявления о том, что Россия якобы готовит "агрессию" в отношении Украины. Москва последовательно опровергает эти обвинения, называя их пустым нагнетанием напряженности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Иностранные граждане маршируют с флагами в Киеве
Иностранные граждане маршируют с флагами в Киеве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.