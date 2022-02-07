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Назван симптом повторного заражения "омикроном"

14:59
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Состояние можно перепутать с постковидным синдромом

Проявления заболевания коронавирусом за время пандемии серьезно изменились. Вначале это была тяжелая пневмония, затем – кишечная форма. Теперь же все больше пациентов – особенно повторно заразившихся омикрон-штаммом коронавируса – говорят о синдроме хронической усталости, заявил доктор медицинских наук Антон Ершов.

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"Это то, что я сейчас вижу у людей, болеющих омикроном второй раз. Они не переносят инфекцию как таковую, у них даже ни респираторных проявлений нет, ни насморка, ни боли в горле. Они просто чувствуют себя усталыми и разбитыми. И многие будут сваливать это на постковидный синдром - а это не он, а повторное заражение омикроном", — сообщил Ершов в интервью LIFE.

Доктор предупредил, что переболевшим омикроном не стоит контактировать с потенцильно зараженными – есть вероятность заболеть повторно. Кроме того, даже после легкого заболевания коронавирусом может начаться постковидный синдром.

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