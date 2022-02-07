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На Украине за взятку задержали депутата от партии Зеленского

15:28
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Ранее он находился в розыске

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых задержан по подозрению во взятке, передает ТАСС со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
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Уточняется, что сумма взятки составила 558 тысяч гривен (почти 20 тысяч долларов).

"Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, Кузьминых за деньги содействовал в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

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