На Украине за взятку задержали депутата от партии Зеленского

Ранее он находился в розыске

Депутат Верховной рады от президентской партии "Слуга народа" Сергей Кузьминых задержан по подозрению во взятке, передает ТАСС со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Уточняется, что сумма взятки составила 558 тысяч гривен (почти 20 тысяч долларов).

"Он находился в розыске в связи с укрывательством от правоохранителей. Нардепу будет вручено ходатайство об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, Кузьминых за деньги содействовал в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram