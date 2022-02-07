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Премьер Австралии призвал граждан немедленно покинуть Украину

15:25
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Ранее был запущен регистрационный портал для находящихся на Украине австралийцев

Гражданам Австралии следует немедленно покинуть территорию Украины. С соответствующим призывом выступил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон по итогам заседания Комитета национальной безопасности.

"Со всеми австралийцами на Украине мы пытались контактировать последние несколько недель с очень чётким посылом — сейчас пора уезжать", — приводит его слова RT.

Ранее МИД Австралии открыл специальный регистрационный портал для находящихся на Украине австралийцев. Граждане могут отметить свое местонахождение из соображений безопасности.

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