Следком попросил продлить Рашкину запрет определенных действий

Депутат проходит по уголовному делу о незаконной охоте

Следственный комитет просит продлить до 29 марта 2022 года меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказали в пресс-службе Басманного районного суда столицы.

В Басманном суде уточнили, что заседание по рассмотрению данного ходатайства назначено на 9 февраля, сообщает АГН "Москва".

Валерия Рашкина обвиняют в незаконной охоте. В машине, которой управлял политик, нашли разделанную тушу лося, при этом разрешение на охоту отсутствовало. Депутат изначально отрицал свою причастность к незаконной охоте, затем признался, что убил животное.

Госдума проголосовала за снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности. 6 декабря 2021 года парламентария допросили в Следственном комитете, 13 декабря стало известно о предъявлении обвинений. Суд избрал депутату меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, Рашкину запрещено покидать жилище в период с 23:00 до 07:00, а также общаться с другими фигурантами дела.

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