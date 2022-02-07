ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Следком попросил продлить Рашкину запрет определенных действий

15:20
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Депутат проходит по уголовному делу о незаконной охоте

Следственный комитет просит продлить до 29 марта 2022 года меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Об этом в понедельник, 7 февраля, рассказали в пресс-службе Басманного районного суда столицы.
Второму фигуранту "дела Рашкина" избрали меру пресечения

В Басманном суде уточнили, что заседание по рассмотрению данного ходатайства назначено на 9 февраля, сообщает АГН "Москва".

Валерия Рашкина обвиняют в незаконной охоте. В машине, которой управлял политик, нашли разделанную тушу лося, при этом разрешение на охоту отсутствовало. Депутат изначально отрицал свою причастность к незаконной охоте, затем признался, что убил животное.

Госдума проголосовала за снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности. 6 декабря 2021 года парламентария допросили в Следственном комитете, 13 декабря стало известно о предъявлении обвинений. Суд избрал депутату меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности, Рашкину запрещено покидать жилище в период с 23:00 до 07:00, а также общаться с другими фигурантами дела.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Валерий Рашкин
Валерий Рашкин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.