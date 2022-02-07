В Польше опровергли переброску тяжелой артиллерии НАТО

Дополнительный контингент прибывает в страну с легким вооружением

Военные НАТО прибывают в Польшу без тяжелого вооружения. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил оперативный командующий Вооруженных сил Польши Томаш Петровский.

По словам польского военнослужащего, при американцах, которые прибывают в Польшу в рамках размещения дополнительного контингента НАТО, имеется только легкое оружие, готовое для быстрого перемещения и по воздуху, и по земле. Речь о тяжелой артиллерии или о танках не идет, подчеркнул Петровский в эфире радиостанции RMF FM.

Польский командующий также рассказал, что дальнейшее увеличение американского военного контингента в Польше пока не планируется . Как рассказали в Вашингтоне, "нет такого политического решения, чтобы в ближайшие дни было планировано увеличение этого потенциала".

5 февраля в Польшу начали прибывать дополнительные американские войска. Решение о переброске военных в Восточную Европу было принято в Вашингтоне на фоне пропаганды о "российской агрессии". В аэропорту Ясенка под Жешувом приземлился самолет с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантных дивизий, которые будут дислоцироваться в Польше.

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