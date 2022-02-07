Макрон вылетел в Москву с получасовым опозданием

У французского лидера запланированы переговоры с Владимиром Путиным

Как сообщает телеканал BFMTV, самолет президента Франции Эмманюэля Макрона вылетел в Москву с небольшим опозданием.

"Он вылетел в Москву с небольшим опозданием на 30-45 минут", - говорится в сообщении канала.

В Москве Макрон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее уточнили в Кремле, лидеры обсудят в первую очередь гарантии безопасности для России со стороны Запада.

По итогам встречи состоится пресс-конференция. Во вторник Макрон отправится в Киев.

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