Макрон вылетел в Москву с получасовым опозданием

У французского лидера запланированы переговоры с Владимиром Путиным
Как сообщает телеканал BFMTV, самолет президента Франции Эмманюэля Макрона вылетел в Москву с небольшим опозданием.
"Он вылетел в Москву с небольшим опозданием на 30-45 минут", - говорится в сообщении канала.
В Москве Макрон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как ранее уточнили в Кремле, лидеры обсудят в первую очередь гарантии безопасности для России со стороны Запада.
По итогам встречи состоится пресс-конференция. Во вторник Макрон отправится в Киев.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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