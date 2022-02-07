Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве

Обстоятельства ЧП устанавливаются

Жертвами пожара в многоэтажном доме на западе Москвы стали два человека. Обстоятельства ЧП выясняются, сообщили в экстренных службах столицы.

"В результате пожара в жилом доме на улице Большая Филевская погибли два человека", - сообщил источник в экстренных службах агентству РИА Новости.

Обстоятельства возгорания и личности жертв устанавливаются. По предварительным данным, детей в числе погибших нет.

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