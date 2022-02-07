ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Москве

15:28
  • понедельник
  • 07 февраля 2022

Обстоятельства ЧП устанавливаются

Жертвами пожара в многоэтажном доме на западе Москвы стали два человека. Обстоятельства ЧП выясняются, сообщили в экстренных службах столицы.

Пожар нанес значительный ущерб зданию посольства России в Маниле
Ликвидирована угроза распространения огня на пожаре во Фрязино

"В результате пожара в жилом доме на улице Большая Филевская погибли два человека", - сообщил источник в экстренных службах агентству РИА Новости.

Обстоятельства возгорания и личности жертв устанавливаются. По предварительным данным, детей в числе погибших нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.